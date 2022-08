La Cina invia soldati in Russia per esercitazioni militari: una risposta alle minacce

17 agosto 2022 a

L’Esercito di liberazione popolare cinese invierà presto alcune truppe in Russia per partecipare all’esercitazione congiunta "Vostok-2022", a cui prenderanno parte anche India, Bielorussia, Tagikistan, Mongolia e altri Paesi. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa cinese.

«Lo scopo della parte cinese che invia personale per partecipare all’esercitazione è quello di approfondire la cooperazione pragmatica e amichevole con le forze armate dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di coordinamento strategico tra le parti e migliorare la loro capacità di affrontare varie minacce alla sicurezza, che non ha nulla a che fare con l’attuale situazione internazionale e regionale», specifica il ministero cinese.