Missile nucleare nel Pacifico, la mossa di Biden che fa tremare Cina e Russia

Gli Stati Uniti hanno testato un missile nucleare a lungo raggio, sprovvisto di testata atomica. Secondo quanto annunciato dall’Air Force Global Strike Command, il missile balistico intercontinentale Minuteman III è stato lanciato dalla base californiana di Vandenberg e ha percorso oltre 6.700 chilometri fino a un poligono nei pressi delle Isole Marshall. Il lancio, avvenuto alle 00.49 (ora del Pacifico) è servito a «dimostrare la prontezza delle forze nucleari Usa e a fornire fiducia nella letalità e nell’efficacia del deterrente nucleare della nazione», ha riferito in un comunicato l’Aeronautica Usa.

Nel comunicato si sottolinea che questo tipo di test è già stato effettuato altre 300 volte in precedenza e «non è il risultato degli attuali eventi mondiali». Il lancio era originariamente in programma per il 4 agosto ma era stato rimandato a seguito della furiosa reazione cinese alla visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi.