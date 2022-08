Donald Trump indagato per spionaggio. "Quali documenti ha trovato l'Fbi" nella villa in Florida

12 agosto 2022 a

Si stringe la manovra di accerchiamento politico-giudiziario nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, nell'ambito dell'inchiesta federale sulla presunta sottrazione di documenti riservati, sarebbe indagato per "spionaggio". A rivelarlo è il sito Politico che ha preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente in Florida, a Mar-a-Lago, teatro del clamoroso blitz degli agenti federali che hanno portato via dalla villa del tycoon decine di scatoloni di documenti.

Poco prima della notizia, destinata ad alimentare lo scontro politico con la candidatura di Trump alle elezioni presidenziali 2024 data da tempo per scontata, il team degli avvocati dell’ex inquilino della Casa Bianca aveva concordato che debba essere pubblicato il mandato di perquisizione che ha autorizzato il sequestro a Mar-a-Lago. Lo ha riportato la tv americana Cnn. Il dipartimento di Giustizia aveva dichiarato di ritenere di interesse pubblico la diffusione dei contenuti dei dossier investigativi riservati, dando il suo via libera alla pubblicazione di quattro documenti: il mandato di perquisizione, due allegati che descrivono l’oggetto e il motivo della perquisizione e una ricevuta consegnata al team legale di Trump che documenta ciò che è stato sequestrato nella proprietà. Il giudice competente, ha ricordato la Cnn, dovrà comunque dare un suo ordine formale prima che i documenti vengano pubblicati.

Intanto si moltiplicano le indiscrezioni sulla natura dei documenti in possesso di Trump. Ve ne erano anche sul "Presidente della Francia", scrive il Wall Street Journal. Secondo il Washington Post l’Fbi cercava documenti top secret su armi nucleari nella residenza dell’ex presidente in Florida."La questione nucleare è una truffa, come la Russia, la Russia è stato una truffa, come i due impeachment sono stati una truffa e l’inchiesta Mueller". è stata la replica irritata di Trump.