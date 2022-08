Taiwan, dopo Nancy Pelosi sbarca un'altra delegazione Usa. La Cina invia i caccia militari

14 agosto 2022 a

Il ministero degli Esteri di Taiwan accoglie la delegazione del Congresso Usa fino a domani, lunedì 15 agosto. In una nota il ministero annuncia l'arrivo della delegazione guidata dal senatore democratico del Massachusetts Ed Markey Markey dopo essere stata accolta in aeroporto dal viceministro degli Esteri Alexander Yui. Tra gli appuntamenti anche l'incontro con la presidente Tsai Ing-wen. "Mentre la Cina continua ad aggravare le tensioni nello Stretto di Taiwan, questa visita è una dimostrazione che il solido sostegno statunitense a Taiwan non sarà scosso dalle intimidazioni cinesi", si legge nella nota.

A nemmeno due settimane dalla visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nanna Pelosi, che ha mandato su tutte le furie Pechino, un altra azione diplomatica americana fa salire la tensione sull'isola. La replica di Pechino è arrivata subito dopo lo sbarco della delegazione Usa. Undici caccia e sei navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Per i media locali Pechino ha inviato una pattuglia aerea per monitorare la situazione e sarebbero stati dispiegati anche i sistemi missilistici antiaerei.