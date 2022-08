Ex moglie di Putin, dove vive Lyudmila Putina: così si gode il lusso ed evita le sanzioni

Viaggerebbe per tutta l’Europa evitando le sanzioni e vivendo nel lusso. Questa la nuova vita di Lyudmila Putina, l'ex moglie di Putin, ora sposata con Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane di lei. È quanto denuncia un'inchiesta del quotidiano tedesco Bild che cita le ricerche dell’attivista e collaboratrice del dissidente russo Alexei Navalny, Maria Pevchikh. L'attivista ha pubblicato su Twitter alcune foto delle ville dei coniugi e alcune 'prove' che riguardano l'inchiesta.



They also bought TWO flats in a luxury compound in Malaga, Spain. One is 229 m2, and the other is 405 m2 with a 214 m2 terrace. Total value €2.2M. Both were purchased with a mortgage — as you can see, Putin’s family has no problems with banking in Europe. pic.twitter.com/jiWInjCtNX