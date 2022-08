Vaiolo delle scimmie, “vaccino a gay, transgender, bisessuali”. Scoppia la polemica

07 agosto 2022 a

Rischia di diventare un ‘caso’, la circolare firmata dal dirigente generale del Ministero della Salute, Giovanni Rezza e che ha come oggetto: «Indicazioni ad interim sulla strategia vaccinale contro il vaiolo delle scimmie (Monkeypox)». Nella circolare vengono individuate le categorie ad alto rischio a cui verrà offerta la vaccinazione. Oltre al personale di laboratorio, la sorpresa - evidenzia l’Agi - arriva dalla seconda categoria e la circolare cita espressamente: «Persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)» specificando poi le condotte sessuali a rischio.

Una ‘classificazione’ che, scrive l’Agi “appare discriminante e fuori luogo perché sono le condotte sessuali a determinare il fattore di rischio”. La circolare poi, ritiene importante «il coinvolgimento delle associazioni LGBTQIA+ e quelle per la lotta all’HIV, in particolare per favorire una corretta informazione sulla campagna vaccinale» e suggerisce «l’identificazione» dei soggetti «tra coloro che afferiscono agli ambulatori PrEP-HIV dei centri di malattie infettive e dei Check Point, ai centri HIV e ai centri per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, utilizzando anche indicatori di comportamento ad alto rischio simili a quelli utilizzati per valutare l’idoneità alla profilassi pre-esposizione all’HIV, ma applicati indipendentemente dalla presenza o meno di infezione da HIV».

La circolare prot.0035365-05/08/2022-DGPRE-DGPRE-P è pubblicata sul sito www.salute.gov.it ed è indirizzata agli assessorati alla Salute regionali, a quelli delle provincie autonome, e per conoscenza al coordinamento interregionale dell’area Prevenzione e Sanità pubblica.