Guerra Russa-Ucraina, la speranza per il cessate il fuoco: “Vladimir Putin vuole negoziare”

03 agosto 2022 a

a

a

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha assicurato che il presidente russo Vladimir Putin vuole una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina. «La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziata. Un primo successo è l’accordo sul grano, magari può essere lentamente allargato a un cessate il fuoco», ha affermato in un’intervista al settimanale Stern, precisando di aver visto Putin la settimana scorsa a Mosca.

Le nuove sanzioni Usa fanno irritare Putin: la “vittima” eccellente

Schroeder ha sottolineato che ci vorrà del tempo per raggiungere un punto d’accordo su una serie di questioni cruciali come la Crimea o il Donbass. Per la regione orientale dell’Ucraina, «bisognerà trovare una soluzione basata sul modello cantonale svizzero», ha sostenuto. Il 77enne ex cancelliere tedesco è un amico stretto di Putin: nonostante abbia criticato la guerra in Ucraina, si è sempre rifiutato di condannare la Russia. A fine maggio, dopo settimane di pressioni e di furenti polemiche per i suoi rapporti con Mosca e in particolare con il leader del Cremlino, Schroeder ha lasciato il board del colosso energetico russo Rosneft. Ma ora lo stesso ex politico tedesco avvicina la pace.