“Ucraina e Usa stati terroristi”. La Russia vuole interrompere ogni tipo di rapporto diplomatico

Deputati del partito russo di centro sinistra Giusta Russia hanno presentato alla Duma un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell’Ucraina come Stato terrorista e la confisca dei beni dei suoi cittadini a favore di Mosca. «Proponiamo di riconoscere l’Ucraina, gli Stati Uniti e altri complici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky come Stati sponsor del terrorismo. Per quanto riguarda tali Paesi, nel quadro del nostro disegno di legge, dovrebbero essere applicate le stesse misure previste contro uno stato terrorista», ha scritto su Telegram il leader del partito, Sergei Mironov.

«È necessario interrompere tutte le relazioni diplomatiche con un tale Stato - ha aggiunto Mironov - L’elenco degli Stati sponsor del terrorismo, così come le misure applicate contro di loro, devono essere determinati dal governo della Federazione Russa». Il presidente della Duma di Stato russa, Viacheslav Volodin, aveva già chiesto a fine aprile la proclamazione dell’Ucraina di «Stato terrorista», dopo che i servizi segreti avevano affermato di aver sventato un attentato contro giornalisti per mano di una presunta cellula neonazista. Da parte sua, la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha dichiarato la Russia uno Stato terrorista già ad aprile.