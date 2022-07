Usa-Cina, telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping. "Su Taiwan non si scherza con il fuoco"

28 luglio 2022 a

Un colloquio telefonico di oltre due ore. Il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno "avuto comunicazioni e scambi approfonditi sulle relazioni Cina-Usa e su questioni di reciproco interesse" ha riferito sul suo sito l'emittente televisiva Cctv (China Central Television). Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, la telefonata è iniziata alle 8.33 e si è conclusa alle 10.50 ora di Washington.

Si tratta di una telefonata importante e attesa, la quinta da quando Biden è salito alla Casa Bianca. Il colloquio arriva infatti dopo i momenti di tensione provocati dall'annuncio del viaggio a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi. “La riunificazione di Taiwan è la missione sacra dell'Esercito popolare di liberazione (Pla): le forze armate cinesi promettono tolleranza zero verso l'indipendenza dell'isola ritenuta parte inalienabile della Repubblica popolare” aveva tuonato il portavoce del ministero della Difesa Wu Qianed ribadendo come la questione Taiwan “riguarda esclusivamente gli affari interni della Cina e non c'è spazio per l'interferenza Usa”.

Al centro del colloquio di oggi, la questione di Taiwan, l'Ucraina e i rapporti bilaterali tra le due potenze. Il presidente cinese Xi Jinping" ha chiarito che "la Cina si oppone fermamente alle mosse separatiste che puntano all'indipendenza di Taiwan, si oppone all'interferenza di forze esterne e non concede mai alcuno spazio alle forze per 'l'indipendenza di Taiwan' in nessuna forma". Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Pechino. "Salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina è la ferma volontà di oltre 1,4 miliardi di cinesi. L'opinione pubblica non può essere sfidata, non si scherza con il fuoco", ha detto Xi a Biden aggiungendo che "considerare la Cina un concorrente strategico e definire la Cina un rivale strategico è un errore di calcolo sulle relazioni Cina-Usa e un'incomprensione sullo sviluppo della Cina e trarrà in inganno i popoli dei due Paesi e la comunità internazionale"



Il presidente cinese Xi Jinping ha poi sottolineato che "di fronte a un mondo in cambiamento e disordine la comunità internazionale e le persone in tutto il mondo si aspettano che la Cina e gli Stati Uniti assumano un ruolo guida nel sostenere la pace e la sicurezza nel mondo e nel promuovere lo sviluppo e la prosperità globali. Questa è la responsabilità della Cina e degli Stati Uniti in quanto grandi Paesi"