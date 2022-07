Guerra Russia-Ucraina, Stati Uniti al lavoro per inviare caccia a Zelensky

24 luglio 2022 a

Cade l'ultimo tabù dell'intervento dell'Occidente in sostegno dell'Ucraina. Il Pentagono infatti sta esplorando la fattibilità di fornire aerei da guerra a Kiev. A confermarlo è il coordinatore della comunicazione del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. L'invio di caccia alle forze armate ucraine è una mossa da valutare con attenzione, anche per le possibili reazioni della Russia. E i punti che andranno risolti sono diversi, dall'individuazione degli aerei più adatti all'addestramento dei piloti fino alla manutenzione, spiega Repubblica.

Gli Stati Uniti sono ancora convinti che l'Ucraina possa vincere la guerra o comunque arrivare a un tavolo negoziato in una posizione migliore di quella attuale, è il messaggio politico lanciato a Mosca da Washington. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto i caccia ancor prima dell'invasione russa. In seguito la Polonia avevano offerto i Mig-29 a Kiev in cambio - dalla Nato - di aerei più moderni ma da Washington era arrivato un no per un rischio evidente di trascinare l'Occidente nel conflitto. Al Pentagono, evidentemente, ora valutano l'escalation in modo diverso.

Intanto sul campo la guerra continua. Le truppe ucraine dopo le 22 di sabato 23 luglio hanno bombardato i distretti Voroshilovsky e Kalininsky di Donetsk, sparando tre razzi dal BM-21 Grad. Lo riferiscono fonti filorusse. I sistemi di difesa aerea russi hanno inoltre respinto un attacco delle forze armate ucraine a Melitopol. Lo ha affermato Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell’amministrazione militare-civile della regione di Zaporozhye, come riferisce la agenzia Tass.