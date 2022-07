Royal family, il patrimonio da 211 milioni di euro nascosto in 33 testamenti segreti

23 luglio 2022 a

I testamenti dei membri della Royal Family del Regno Unito sono stati protetti per più di un secolo da clausole di segretezza. Un privilegio rispetto ai cittadini inglesi che per legge li devono rendere pubblici. Sempre secondo la legge, dal 1800, solo il monarca d'Inghilterra potrebbe godere di questa eccezione che invece ha riguardato anche gli altri membri della Royal Family.

Un'inchiesta pubblicata sul The Guardian mette in luce la dimensione dei beni tramandati agli eredi da una decina di membri della famiglia reale. Si tratta di un tesoro di oltre 180 milioni di sterline, circa 211 milioni di euro, che sarebbe nascosto in 33 testamenti segreti fin dai tempi di Edoardo VII, il figlio primogenito della regina Vittoria che regnò dopo di lei.