Regina Elisabetta, il Daily Mail tira fuori la frase contro Meghan Markle. Adesso si capisce tutto

“Grazie al cielo non viene!”. La regina Elisabetta avrebbe espresso sollievo per la decisione di Meghan Markle di non partecipare al funerale del principe Filippo ad aprile 2021. Lo rivela una nuova biografia riportata dal Daily Mail on line. Lo scrittore Tom Bower nel libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between The Windsors” scrive che la sovrana in lutto avrebbe detto ai suoi aiutanti di fiducia: “Grazie al cielo Meghan non verrà”.

Un’indiscrezione verosimile considerando che a farla è Bower, importante giornalista investigativo che in precedenza ha scritto biografie non autorizzate di Boris Johnson, Richard Branson e Robert Maxwell. In alcuni stralci del libro, serializzato su The Sun e The Times, si legge: “Nel castello di Windsor la regina si stava preparando ad affrontare il pubblico in uno dei giorni più tristi della sua vita. Philip era stata la sua roccia negli ultimi 70 anni. Per rispettare le restrizioni di Covid, sarebbe dovuta stare da sola all'interno della cappella, non avrebbe avuto il conforto dei figli. E con voce chiara disse ‘Grazie al cielo Meghan non verrà’”.

L’autore del libro ha precisato che il presunto commento di Sua Maestà si riferiva al fatto che la presenza della duchessa di Sussex avrebbe alimentato le speculazioni e la curiosità della stampa, non voleva che l’attenzione fosse focalizzata su qualcosa che non fosse il marito defunto, ma non c’era alcuna animosità personale nei confronti di Meghan. Al funerale del duca di Edimburgo si presentò solo Harry, mentre la moglie disse di non poter volare in Gran Bretagna perché incinta di 7 mesi. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare il libro.

