Russia, la morte misteriosa dell'ex generale dei servizi segreti dell'Fsb

21 luglio 2022

Ennesima scomparsa misteriosa in Russia da quando è iniziata la guerra in Ucraina. È stato trovato morto a Mosca l’ex generale maggiore del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) Yevhen Lobachov. L’uomo, che aveva 76 anni ed è stato trovato senza vita dalla moglie sulle scale della loro abitazione, sarebbe morto a causa di un colpo alla testa da arma da fuoco. La polizia, giunta sul posto, ha trovato una pistola vicino al corpo dell’ex spia dei servizi segreti, che, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Rbc, aveva problemi di salute e di denaro.