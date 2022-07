Putin aspetta Erdogan, "fuori controllo". Le immagini dello Zar sconcertanti

Giada Oricchio 20 luglio 2022 a

a

a

“Movimenti fuori controllo”. Sul web sta circolando un video in cui il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, appare nervoso in attesa dell'arrivo del presidente turco Erdogan. Il breve filmato, pubblicato su Twitter dal giornalista Jacopo Iacoboni mostra Putin teso e contrariato dall’attesa imprevista davanti ai flash dei fotografi. In piedi, si tiene con saldezza le mani e si muove appena avanti e indietro.

Aspetta e spera



(coi movimenti fuori controllo)



pic.twitter.com/5CVbVcNyif — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) July 20, 2022

All’improvviso la mandibola fa scatti e tic incontrollabili. Movimenti inconsulti del viso che rilanciano le indiscrezioni su presunte precarie condizioni di salute del numero uno del Cremlino. In questi mesi il canale Telegram General Svr, ben informato sulle vicende russe, ha sostenuto che Vladimir Putin è seriamente malato e che sia stato operato in gran segreto per asportare un tumore. Putin e Erdogan si sono incontrati a Teheran, in Iran, per cercare un accordo sull’esportazione delle tonnellate di grano ferme nei porti ucraini sul Mar Nero. Il colloquio è stato definito “positivo”, ma le criticità non sono state risolte: i container restano bloccati. I due leader hanno poi incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi per una soluzione alla guerra civile in Siria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.