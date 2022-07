Ucraina, la Russia prepara l'assalto finale. Servizi segreti in fibrillazione: nel mirino anche le armi dall'Europa

17 luglio 2022 a

a

a

La Russia si prepara alla stretta finale della guerra in Ucraina? Per Vadym Skibitskyi, un portavoce dell’intelligence militare di Kiev, le forze armate di Vladimir Putin stanno preparando una nuova fase dell’offensiva: "Non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare. Possiamo vedere bombardamenti lungo l’intera linea di contatto, lungo l’intera linea del fronte. C’è un uso attivo dell’aviazione tattica e degli elicotteri d’attacco. È chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell’offensiva", ha affermato il portavoce citato dal Kyiv Independen.

Missili russi dalla centrale nucleare: cosa succede a Zaporizhzhia. A #Kiev scatta l'allarme

Gli 007 di entrambi gli schieramenti sono in un momento di attività frenetica. "La Russia sta rafforzando le sue posizioni difensive nelle aree occupate del sud dell’Ucraina. Ciò include il movimento di manodopera, attrezzature e depositi difensivi tra Mariupol e Zaporizhia e a Kherson", riferisce l’Intelligence del minstero della Difesa del Regno Unito nel suo report quotidiano sulla guerra in Ucraina. "Anche le forze russe a Melitopol stanno aumentando le misure di sicurezza", si legge ancora nel report. Le forze ucraine invece "esercitano pressioni sulla linea difensiva russa nell’oblast di Kherson da oltre un mese e recenti dichiarazioni politiche sia di Zelenskky che del vice primo ministro hanno avvertito di imminenti operazioni offensive per costringere la Russia a lasciare aree attualmente controllate".

Orban fulmina l'Ue: si è sparata ai polmoni, entriamo in un'epoca di guerra

E i russi? Gli agenti dei servizi segreti di Mosca avrebbero ricevuto l’ordine di identificare e tracciare le rotte utilizzate per trasferire le armi occidentali in Ucraina. È quanto hanno riferito fonti dell’intelligence militare ucraina all’agenzia di stampa Ukrinform. Secondo gli 007 di Kiev, gli agenti russi in tutta l’Ue sono stati incaricati di identificare gli schemi di spedizione, ma anche le dimensioni dei lotti di armi che i Paesi partner consegnano all’Ucraina per respingere l’invasione russa. Dalla Russia, attraverso canali di comunicazione criptati, sarebbe arrivato anche l’ordine di intensificare il reclutamento di agenti di polizia e civili coinvolti in tali spedizioni nell’Ue, al fine di facilitarne il tracciamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.