Guerra Russia Ucraina, i missili di Mosca dalla centrale nucleare: cosa succede a Zaporizhzhia

16 luglio 2022 a

a

a

A Kiev tornano a suonare le sirene antiaeree e accusa Mosca che avrebbe intensificato gli attacchi a lungo raggio su Dnipro con pesanti bombardamenti sulle città di Nikopol e Chuhuiv.

Dopo la strage di Vinnytsia che ha provocato almeno 23 morti, la guerra in Ucraina continua più feroce che mai del Donetsk, dove si contano altri morti e altri feriti nell'ultimo attacco a Dnipro.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo della Russia, fa di nuovo paura utilizzata dai russi come base per lo stoccaggio di armi, tra cui sistemi missilistici, e per bombardare le aree circostanti del Paese. La situazione nell'impianto, controllato da circa 500 soldati russi, è "estremamente tesa", ha detto il presidente di Energoatom, Pedro Kotin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.