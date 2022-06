A Singapore scatta l'allerta tubercolosi: focolaio in un condominio e test a tappeto

25 giugno 2022 a

a

a

E adesso, dopo il Covid, le sue infinite varianti, l'epatite dei bambini e il vaiolo delle scimmie scatta l'allarme tubercolosi. Accade a Singapore, dove si è registrato un cluster in un condominio con circa 170 persone che sono risultate positive alla malattia infettiva. E così il paese asiatico ha imposto lo screening obbligatorio.

Sentenza sull'aborto, a Phoenix parte l'assalto al Senato | VIDEO

Verranno testati anche i venditori ambulanti, i proprietari di negozi e i loro dipendenti che si trovano nel complesso. Un precedente ciclo di screening volontario ha rilevato che circa il 30% di 574 residenti e lavoratori è risultato positivo e coloro che non hanno partecipato allo screening ora sono obbligati a farlo.

Il ministero della salute ha affermato che la tubercolosi è endemica a Singapore e non è rara negli abitanti. La prevalenza dell'infezione raggiunge il 29% tra le persone di età compresa tra 70 e 79 anni ed è curabile.

Singapore ha anche confermato un caso importato di vaiolo delle scimmie, ha detto il ministero della salute alla fine di martedì, il primo caso segnalato nel sud-est asiatico durante lo scoppio della malattia virale di quest'anno, secondo quanto riportato da Reuters. Il paziente, risultato positivo al test il 20 giugno, è un uomo britannico di 42 anni che lavora come assistente di volo ed era volato dentro e fuori Singapore intorno a metà giugno.

Sparatoria di massa davanti alla discoteca gay: morti e feriti. Notte di sangue a Oslo

Tredici contatti stretti dell'uomo sono stati identificati martedì e tutti saranno messi in quarantena per 21 giorni dal loro ultimo contatto con il contagiato. L'ultimo caso di vaiolo delle scimmie rilevato nella città-stato del sud-est asiatico risale a tre anni fa. L'Australia, che il 20 maggio ha segnalato il suo primo caso, ne aveva confermati otto al 10 giugno. Più di 35 paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico hanno segnalato focolai della malattia virale e i casi confermati ora superano i 2.500.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.