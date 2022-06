Adesso il gas in Italia arriva più dalla Norvegia che dalla Russia

25 giugno 2022 a

L'Italia ha una nuova via per ottenere il gas. A due giorni dall'accordo tra Ue e Norvegia per le forniture a breve e lungo termine, i flussi di gas naturale dal Nord Europa hanno superato quelli in arrivo dalla Russia attraverso l'Austria.

Come riportato dal Messaggero, oggi da Passo Gries (Verbania) sono previsti 35,94 milioni di metri cubi contro i 35,32 in arrivo da Arnoldstein (Austria) via Tarvisio (Udine). Segue il Tap di Melendugno (Lecce), con 30,75 milioni di metri cubi in arrivo dall'Azerbaijan, mentre si conferma sul podio dei fornitori di gas natuale l'Algeria, con 68,58 milioni di metri cubi in transito da Mazara del Vallo (Trapani).

Seguono il rigassificatore di Cavarzere (Rovigo), con 24,94 milioni di metri cubi conferiti e quello di Livorno (11,91 milioni). All'ultimo posto c'è il valico di Gela (Caltanissetta), con 4,65 milioni di metri cubi di gas dalla Libia. Complessivamente le importazioni odierne di gas naturale sono salite a 218,88 milioni di metri cubi, mentre la domanda interna è scesa a 129,44 milioni, quasi 20 milioni in meno rispetto ai 149,97 milioni dello scorso 22 giugno, quando ne furono importati 189,54 milioni.

I dati sono la conseguenza di una nuova accelerazione degli stoccaggi di gas nei depositi italiani, due giorni dopo il decreto approvato dal governo. Secondo le stime di Snam, dei 218,88 milioni di metri cubi di metano in arrivo ben, 98,02 milioni sono destinati agli stoccaggi, pari a quasi il 45% del totale. Ieri erano 62 milioni su 203 in arrivo, più del doppio rispetto ai dati delle giornate precedenti, sotto i 30 milioni.

Contribuire in maniera maggiore agli stoccaggi spetta a Snam tramite la controllata Stogit (89,42 milioni di metri cubi). Seguono Edison Stoccaggio (7,42 milioni di metri cubi) e Ital Gas Storage (1,18 milioni di metri cubi). Quasi triplicate rispetto alla vigilia le esportazioni, salite da 9 a 29,742 milioni di metri cubi, la maggior parte viene effettuata attraverso il valico di Tarvisio.

