Joe Biden "telecomandato" con le istruzioni scritte: "Siediti, ringrazia, esci"

25 giugno 2022 a

a

a

"Siediti al TUO posto”, “Limita i commenti a due minuti”, “Ringrazia i partecipanti”, “Esci”. A Joe Biden servono le istruzioni scritte dallo staff su un foglietto per dirigere le riunioni. Quello che sembra incredibile è stato mostrato involontariamente dallo stesso presidente degli Stati Uniti: un promemoria con istruzioni dettagliate, da seguire passo dopo passo, su banali azioni da compiere.

Così l'uomo più potente del mondo viene "telecomandato". Durante l'incontro con i manager del settore dell'energia eolica tenuto giovedì 23 giugno alla Casa Bianca, Biden ha svelato alle telecamere - senza nemmeno accorgersene - un bigliettino sul quale era annotato un memorandum in otto punti con le mosse da compiere in quell'occasione.

"Lei entra nella Stanza Roosvelt e saluta i partecipanti", la prima istruzione riportata sul bigliettino presidenziale e scritta a mano, seguita da altre note altrettanto precise. "Lei prende il suo posto", "La stampa entra e lei rilascia brevi commenti (2 minuti)". Gli ultimi punti ricordavano infine a Biden: "Lei ringrazia i partecipanti e se ne va". Mentre conversava con i suoi ospiti, il capo della Casa Bianca ha alzato il promemoria a favore delle telecamere, che ne hanno catturato il contenuto.

La decisione choc della Corte Suprema: cambia tutto sul diritto all'aborto

Non è la prima volta che "Sleepy Joe" commette gaffe che imbarazzano la Casa Bianca. A marzo, dopo alcune dichiarazioni sulla Russia, il leader democratico si era presentato a una conferenza stampa con un bigliettino che riportava alcune risposte già pronte da dare alla stampa.

Corea del Nord, Kim rafforza la linea armata al confine: paura per un test nucleare

Il bigliettino con le istruzioni ha scatenato di nuovo il dibattito sui social e sui media riguardo alla salute mentale di Biden. "Non è normale dover dire a un uomo adulto: 'Lei prende il suo posto...'", ha commentato in un tweet Jenna Ellis, avvocata di Donald Trump. Ancora più duro il giornalista conservatore Benny Johnson: "La prossima volta che qualcuno proverà a dirti che Joe Biden non è un paziente di una casa di cura geriatrica intrappolato alla Casa Bianca, mostragli questo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.