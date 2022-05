Alina Kabaeva fidanzata di Putin entra nella lista delle sanzioni Ue

06 maggio 2022 a

Alina Kabaeva, la ex ginnasta e medaglia d’oro olimpica che è ritenuta essere la compagna del presidente russo Vladimir Putin, è inclusa nella lista delle persone sanzionate nel sesto pacchetto proposto dalla Commissione Europea, a quanto si apprende a Bruxelles.

Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, è convocato per tornare a discutere del pacchetto, che prevede anche un embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia nell’Ue, effettivo entro sei mesi per il greggio ed entro fine anno per i prodotti raffinati. Anche il patriarca ortodosso Kirill è tra le persone colpite dal divieto di viaggio nell’Ue e dal congelamento dei beni.

La decisione di colpire la Kabaeva significa «che per Stati Uniti ed Europa - scrive il Corsera - ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno formale con Vladimir Putin è persa». Questo perché, al di là della medaglia olimpionica, dei nove ori mondiali, dello scandalo doping, e della carriera come modella (oltre che come politica nel partito di Putin, Russia Unita), la38enne con cittadinanza ukbeka è considerata la persona più vicina al presidente russo.

La loro relazione era diventata di pubblico dominio nel 2008, quando il giornale Russkij Reporter ne fece un accenno. Conseguenze? Il giornale venne chiuso il mese dopo.

