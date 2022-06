Guerra, i parà ucraini fanno saltare in aria i russi: il nuovo missile anticarro. L'arma segreta

Giada Oricchio 14 giugno 2022 a

L’arma “segreta” dei soldati ucraini è fatta in casa ed è lo Stugna-P. L’account Twitter "TpyxaNews che racconta l’invasione russa da parte dell’Ucraina, ha pubblicato un nuovo video in cui spiega come i paracadutisti di Leopoli “distruggono magistralmente l’equipaggiamento militare nemico usando lo Stugna-P/Skif”.

La resistenza di Kiev sta combattendo le forze militari di Mosca con le armi fornite dall’Occidente, in particolare dagli USA e dal Regno Unito, e con i lanciamissili anticarro di produzione propria. Ai Javelin, agli NLAW e ai droni kamizaze Switchblade, i soldati ucraini stanno facendo un sapiente ricorso allo Stugna-P, conosciuto anche con il nome d’importazione Skif. Che cos’è? Si tratta di un “anti-tank guided missile”, un missile anticarro telecomandato, sviluppato dalla Luch Design Bureau, la più importante fabbrica dell’industria bellica di tutta l’Ucraina.

The video shows how Lviv paratroopers, using the Stugna-P/Skif, masterfully destroy enemy military equipment. pic.twitter.com/vXqRulE9ij — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 14, 2022

Lo Stugna-P è molto efficace perché è stato progettato per distruggere bersagli corazzati fissi e mobili dalla qualunque armatura, compresa la moderna “ERA” (armatura reattiva esplosiva) capace di deflettere verso l’esterno missili e proiettili che le colpiscono. Il sistema missilistico guidato anticarro si basa su un treppiede girevole, un tubo lanciatore, un pannello di controllo remoto PDU-215, un sistema di guida e una telecamera termografica in grado di colpire il bersaglio di notte. Lo Stugna-P può lanciare missili da 130 e 152 millimetri e distruggere camion, blindati e aerei ed elicotteri che volano a bassa velocità.

