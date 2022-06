L'Aria che Tira, “Medvedev burattino di Putin”. Federico Rampini di fuoco a L'Aria che Tira

07 giugno 2022 a

“Odio l’Occidente, sono dei bastardi”. Le pesanti parole di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente della Russia, sono al centro del dibattito della puntata del 7 giugno de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che interroga Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, sulla questione russa: “Medvedev si è distinto con dichiarazioni violentissime con l’Occidente, sono parole interessanti per due ragioni. La prima è che non è un personaggio banale, è stato un po' il burattino di Vladimir Putin, quando guidava la Russia, sappiamo bene chi comandava davvero. Al tempo stesso Medvedev cumulava su se stesso le figure di politico di regime e di oligarca. È un uomo profondamente legato agli interessi dell’industria energetica russa, è molto molto ricco, con l’Occidente ha fatto un sacco di soldi, evidentemente il suo odio per l'Occidente è un fenomeno piuttosto recente. Vuole vedere sparire l’Occidente, lo dice in modo esplicito, ma sono cose che Putin ha teorizzato da tempo. E così la Cina di Xi Jinping”.

Moni Ovadia scatena l'inferno sull'Ucraina: parolacce e insulti, caos a L'aria che tira

A proposito di Cina Merlino legge al suo ospite una notizia di una dichiarazione di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, che chiede a Pechino di mediare per far finire la guerra: “Zelensky fa benissimo - sottolinea Rampini - a cercare di stanare e smuovere la Cina, che ha sempre sostenuto, fin da prima dell’inizio dell’invasione, il 4 febbraio Putin vedeva Xi ai giochi olimpici invernali. Ma questa di Zelensky è una pia illusione. Xi parlò di un’amicizia illimitata all’ultimo incontro, un aggettivo imprudente da parte di una super-potenza come la Cina. Secondo me - chiosa il giornalista - ha sbagliato in quell’occasione a parlare così del legame tra i due paesi”.

