Anche Boris Johnson invia missili a lungo raggio a Kiev: "Addestreremo gli ucraini nel Regno Unito"

Dopo gli Stati Uniti anche il Regno Unito invierà sistemi di lanciarazzi multipli a lungo raggio all’Ucraina per difendersi dalla Russia. Lo ha confermato il ministro alla Difesa britannico, Ben Wallace. Si tratta dei lanciatori M270 in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza, offrendo "un significativo aumento delle capacità per le forze ucraine", secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri britannico, come riporta la Cnn.

La mossa è stata "strettamente coordinata" con l’iniziativa degli Stati Uniti di fornire a Kiev il sistema di lanciarazzi multipli ad alta mobilità Himars, una variante di quello che arriverà da Londra, ha aggiunto il dicastero. "Il Regno Unito è a fianco dell’Ucraina e ha assunto un ruolo di primo piano nel fornire alle sue truppe eroiche le armi vitali di cui hanno bisogno per difendere il proprio Paese", ha detto Wallace. "Mentre le tattiche russe cambiano, anche il nostro sostegno all’Ucraina deve cambiare. Questi sistemi di lanciarazzi multipli consentiranno ai nostri amici ucraini di proteggersi meglio dall’uso brutale da parte della Russia dell’artiglieria a lungo raggio e che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città", ha sottolineato il ministro. Il governo britannico ha anche spiegato che le truppe ucraine saranno addestrate nel Regno Unito per l’utilizzo di tali armi. Dalla Russia intanto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha risposto duramente al capo della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, che aveva ribadito la necessità che l’Europa si trasformi in una vera e propria forza militare: "Borrell gioca con le parole, non c’è fumo senza fuoco".

E ha attaccato l’Ucraina "che sta oltrepassando i limiti della correttezza nelle sue richieste di forniture di armi dall’Occidente" con il rischio di provocare anche il coinvolgimento dell’Occidente nelle ostilità "in caso di fornitura di sistemi di lancio multiplo di razzi".

