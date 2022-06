Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia al balcone. Panico alla parata per il blitz animalista

02 giugno 2022 a

a

a

La Regina Elisabetta ha fatto la sua prima apparizione alle celebrazioni del Giubileo di Platino sul balcone di Buckingham Palace. Vestita con un abito azzurro con una rifinitura color crema, è apparsa in piedi accanto al Duca di Kent mentre guardava l’enorme folla di persone che si sono presentate per celebrare i 70 anni del suo regno. A dare inizio ai festeggiamenti una monumentale parata con mille e cinquecento soldati, 400 musicisti, 250 cavalli e 70 aerei. Attimi di tensione quando alcuni manifestanti appartenenti al gruppo Animal Rebellion hanno tentato di interrompere l’inizio della parata militare lungo il Mall di Londra. I manifestanti, tra cui un uomo con indosso una corona, hanno scavalcato le barriere e si sono gettati a terra al passaggio dei soldati britannici. La polizia li ha trascinati via.

Ciclone Harry e Meghan, Palazzo nel panico: il sospetto di un gesto clamoroso

Tra i tanti messaggi di felicitazioni per il traguardo della sovrana britannica spicca quello di Papa Francesco. "Nella gioiosa occasione del vostro compleanno, e mentre celebrate il Giubileo di Platino, vi invio cordiali saluti e gli auguri insieme alla rinnovata assicurazione delle mie preghiere che Dio onnipotente conferirà a voi, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della nazione, benedizioni di unità, prosperità e pace", si legge nel telegramma reso noto dalla Santa Sede.

Un simpatico siparietto ha visto protagonisti i tre figli di William e Kate, arrivati a bordo di una carrozza. Il principe George, 8 anni, la principessa Charlotte, 7 anni e il piccolo principe Louis, 4 anni, erano seduti sul cocchio di fronte alla mamma e alla duchessa Camilla, moglie di Carlo, e salutavano sorridenti la folla. La piccola Charlotte a un certo punto blocca la mano del fratellino Louis per limitare la sua esuberanza.

Paura per la Regina prima del Giubileo di Platino: la tempesta interrompe l'atterraggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.