Giubileo di Platino, Harry e Meghan mandano Buckingham Palace nel panico. Sospetto di un gesto clamoroso

Harry e Meghan osservati speciali: tra i funzionari di Buckimgham Palace è scattato l'allarme relativo ai Duchi del Sussex con il loro ritorno a Londra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta del 2 giugno. La coppia della clamorosa Megxit viene considerata come una scheggia impazzita: se il protocollo ufficiale delle celebrazioni per i 70 anni del regno di Elisabetta II non prevede neanche la presenza sul balcone di Buckingham Palace accanto alla regina, ma secondo Omid Scobie, considerato da molti una sorta di portavo non ufficiale dei duchi di Sussex, potrebbe esserci un cambio di programma e i due potrebbero essere ammessi in extremis.

A Buckingham Palace sono così impegnati in una manovra di contenimento, spiega il Corriere della sera, per arginare possibili - anzi probabili - uscite dal seminato degli appuntamenti ufficiali. Nel deettaglio Harry e Meghan saranno presenti alla messa nella cattedrale di St Paul's venerdì 3 giugno dove incontreranno William e Kate. Ma cosa faranno prima e dopo? Almeno due le incognite. La prima sono le telecamere di Netflix che seguono di continuo Harry e Meghan. Si temono incursioni e un "occhio" sempre vigile a pescare ogni movimento, Basti pensare che il Telegraph ha rivelato che a Neflix è stato negato l'accredito ufficiale, ma per tutto il resto sarà difficile limitare immagini rubate.

L'altra incognita è il possibile primo incontro della regina con la nipote Lilibet, che sarà a Londra con i genitori insieme al fratellino Archie. Nella girandola di voci e indiscrezioni si è parlato della possibilità che i duchi potrebbero battezzare a Londra la piccola in questi giorni.

