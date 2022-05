Controcorrente, il timore di Vittoria Baldino: “Guerre e migranti per colpa della crisi del grano”. Ma l'Europa è divisa

29 maggio 2022 a

“L’Europa è divisa”. Vittoria Baldino, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 29 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e mette a nudo le contraddizioni all’interno del continente su come affrontare le conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina: “La guerra del grano è un tema di sicurezza alimentare mondiale, perché noi rischiamo di affamare 44 milioni di persone in più rispetto a quelle che in questo momento di fame. Rischiamo di creare, come ha detto Luigi Di Maio, di creare conflitti e dei flussi migratori che si intensificheranno. A pagarne le spese sarà soprattutto l’Italia. Su questo l’Europa che cosa dice? L’Europa - evidenzia l'onorevole grillina - non è soltanto spaventata, è anche divisa, anche sul tema delle sanzioni”.

Interviene @BaldinoVittoria a #Controcorrente pic.twitter.com/E356XT62Pg — Controcorrente (@Controcorrentv) May 29, 2022

