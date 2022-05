Guerra in Ucraina, arriva la task force europea per l'acquisto di gas

25 maggio 2022 a

La Commissione europea ha istituito una nuova task force all’interno della sua direzione generale dell’Energia, per fornire supporto alla piattaforma energetica dell’Ue e attuare l’obiettivo REPowerEU di diversificazione dell’approvvigionamento. A seguito di un mandato del Consiglio europeo del marzo 2022, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la piattaforma energetica dell’Ue per coordinare le misure volte a garantire l’approvvigionamento energetico per l’Ue, anche attraverso l’acquisto comune volontario di gasdotti, Gnl e idrogeno.

La nuova task force contribuirà a realizzare l’obiettivo di REPowerEu di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai Paesi vicini di avere accesso a forniture di energia alternativa a prezzi accessibili nei prossimi anni.

