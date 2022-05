Guerra in Ucraina, la convinzione di Francesco Paolo Sisto a Controcorrente: “Tempi maturi per la trattativa”

22 maggio 2022 a

a

a

Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, esponente di Forza Italia, è tra coloro che sono intervenuti nell’edizione del 22 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili al timone, per affrontare il tema della guerra in Ucraina: “Il tempo è maturo perché la parola trattativa possa essere pronunciata. Ci si può iniziare a preoccupare, come ha fatto Silvio Berlusconi, anche delle conseguenze sul nostro Paese di quello che sta accadendo. Interrompere le forniture del gas dalla Russia è un problema molto serio, c’è la necessità di pensare al nucleare, ad energie alternative. Bisogna trovare delle formule, come un tetto sul prezzo delle forniture statunitensi, che consentano di arrivare alla pace. Pace e guerra qualche volta stanno insieme, io sono convinto che la parola pace si aprirà quando qualcuno penserà di essere molto più avanti rispetto all’antagonista”.

A #Controcorrente interviene Francesco Paolo Sisto: "Il tempo è maturo perchè la parola trattativa possa essere pronunciata" pic.twitter.com/eTyizK4g7E — Controcorrente (@Controcorrentv) May 22, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.