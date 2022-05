George Soros contro Vladimir Putin, cosa escogita per fermare il Cremlino

24 maggio 2022 a

«Dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per porre fine alla guerra, occorre sconfiggere Putin il prima possibile». Lo ha detto George Soros nel solito incontro con i giornalisti a margine del World Economic Forum.

Osservando che l’Europa «sembra andare nella giusta direzione» per una risposta al conflitto, Soros ha affermato che «Mario Draghi è più coraggioso del cancelliere tedesco Olaf Scholz sul gas russo». Lo ha detto George Soros nel consueto intervento al World Economic Forum. Nell'incontro con i giornalisti a margine del World Economic Forum il finanziere e filantropo George Soros ha reso noto che ha scritto una lettera al premier italiano, Mario Draghi, in cui sottolinea che l’Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia. «Penso che Putin sia stato intelligente a ricattare l’Europa con il taglio del gas ma l’Europa ha in realtà una posizione di maggiore forza» rispetto a Mosca, ha aggiunto Soros.

