Texas, sparatoria in una scuola. Ragazzo uccide bambini e adulti. Lo sfogo di Joe Biden

Sono almeno 21 i morti, 19 bambini e due adulti, della strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas. Lo riporta la Cnn, sulla base delle notizie confermate dal Department of Public Safety del Texas. L’autore, che secondo le autorità risponde al nome di Salvador Ramos, è morto e si ritiene abbia agito da solo. Stando al governatore del Texas, Greg Abbott, il 18enne sospettato aveva frequentato la Uvalde High School. E, secondo fonti della Cnn, prima di dirigersi alla scuola elementare avrebbe sparato alla nonna, ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Ragazzo fa una strage in una scuola elementare. Morti bambini e un insegnante. Poi viene ucciso

Dopo la strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas, Joe Biden denuncia «un altro massacro», chiede leggi più severe sulle armi perché è «tempo di agire». «Quante decine di bambini, che hanno assistito a quello che è accaduto, vedono i loro amici morire come se fossero su un campo di battaglia? - ha detto il presidente americano - Come Paese dobbiamo chiederci: quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle armi?». «Questo genere di sparatorie di massa raramente accadono altrove nel mondo. Perché? - ha aggiunto - Questo genere di sparatorie di massa non accadono mai con la stessa frequenza con cui avvengono in America». «Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina?», ha detto ancora il presidente americano, secondo il quale non tutto può essere fermato con leggi più severe sulle armi, ma «è ora di trasformare questo dolore in azione».

