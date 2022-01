Il sequestratore della sinagoga è un britannico. L'Fbi: Malik Faisal Akram non viveva negli Usa

16 gennaio 2022 a

Ha un nome l'uomo ucciso a colpi di arma da fuoco dopo aver preso in ostaggio quattro persone in una sinagoga del Texas. SI tratta di un britannico le cui generalità diramate dall'FBI si chiamava Malik Faisal Akram, 44 anni. Secondo quanto riporta Sky News l'uomo non viveva negli Stati Uniti ma si era recato di recente nel Paese.

L'agente speciale dell'FBI in carica Matthew DeSarno ha confermato che Akram era cittadino britannico e che "al momento non vi è alcuna indicazione che altri individui siano coinvolti". DeSarno ha detto che il team di revisione degli incidenti di sparatorie dell'FBI avrebbe condotto "un'indagine approfondita, fattuale e obiettiva".

Uomo armato si barrica con ostaggi in sinagoga, la sorella è in carcere per terrorismo

Akram ha preso in ostaggio quattro persone, tra cui un rabbino, all'interno della sinagoga della Congregazione Beth Israel a Colleyville intorno alle 11 ora locale di sabato 15 gennaio. Uno è stato liberato dopo sei ore prima che una squadra speciale SWAT dell'FBI entrasse nell'edificio intorno alle 21:00, sparando all'aggressore e liberando gli altri tre illesi. "È stato un atto di terrore" ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

