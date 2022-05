Guerra in Ucraina, l'ambasciatore Giampiero Massolo svela la strategia dei russi

25 maggio 2022 a

La guerra che si sta combattendo in Ucraina non è soltanto una guerra di armi e soldati. Il conflitto tra Russia e Ucraina si sta combattendo anche su altri piani che costituiscono forse la vera chiave di volta per comprendere cosa sta accadendo. Ne parla Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente dell'Istituto Studi di Politica Internazionale. Riflettori sul grano e sul relativo approvvigionamento soprattutto nei Paesi più poveri. "Putin sta usando il grano come strumento di ricatto - ha detto Massolo durante "L'Aria che Tira" - Servono corridoi umanitari ma poi si aprirebbero nuovi problemi: chi guarda questi corridoi e con quali navi? Ci sono miriadi di navi e ci vorranno mesi per sminarlo".

L'ambasciatore Massolo delinea anche i rischi che si corrono per un'escalation dei problemi alimentari. "Sono partiti convogli verso la Lituania - ha detto ancora Massolo - Quello del grano è l'aspetto più preoccupante per tutti i Paesi".

