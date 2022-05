Henry Kissinger sbugiarda Joe Biden: “Non bisogna sconfiggere la Russia”. E ammonisce Volodymyr Zelensky

24 maggio 2022 a

Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977, non condivide la linea dell’attuale presidente Usa sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Intervenuto al World Economic Forum a Davos Kissinger ha affermato che l'Occidente non dovrebbe cercare di infliggere una sconfitta disastrosa alla Russia e che l'Ucraina dovrebbe rinunciare a qualche territorio per la pace. Inoltre, dando un altro “consiglio” a Volodymyr Zelensky, l’ex funzionario della Casa Bianca ha pure detto che Kiev deve “avviare negoziati prima che si creino tensioni che non sarà facile superare”. Una posizione in netta controtendenza rispetto a quelle sentite da esponenti americani e della Nato nelle ultime settimane.

