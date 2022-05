Taiwan, la Cina mostra i muscoli e snobba la minaccia Usa: “Completeremo la riunificazione”

24 maggio 2022 a

Non si placano gli animi tra la Cina e gli Stati Uniti. Il presidente Usa Joe Biden ha voluto avvertire Pechino parlando di un possibile intervento armato diretto per difendere Taiwan dalle mire di riunificazione, trovando la pronta risposta del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin: “Voglio ricordare agli Usa che non c'è forza al mondo che possa fermare il popolo cinese dal raggiungimento della completa riunificazione nazionale. Non c'è forza al mondo, compresi gli Usa, che possa salvare il destino delle forze dell'indipendenza di Taiwan dal fallimento”. Spiriti sempre più bollenti e oltre a quello in Ucraina potrebbe presto aprirsi un altro fronte di conflitto, facendo sprofondare la Terra verso una guerra globale.

Cina-Usa, alta tensione su Taiwan. Xi Jinping avverte Biden: "Gioca col fuoco"

