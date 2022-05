Doccia gelida per l'Ucraina: 15-20 anni per entrare nell'Unione europea

22 maggio 2022 a

a

a

Per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea ci vorranno «senza dubbio 15-20 anni». È quanto sostiene il ministro per gli Affari europei francese Clement Beaune, che gela così le speranze di Kiev per un ingresso rapito nella Ue. «Bisogna essere onesti - dice, intervistato da Radio J. - Mente chi dice che l’Ucraina entrerà nell’Unione tra sei mesi, un anno o due. Non è vero. Senza dubbio ci vorranno 15-20 anni», è una questione «molto lunga». Nell’attesa, «dobbiamo agli ucraini un progetto politico nel quale possano entrare», afferma Beaune, in un riferimento alla comunità politica europea ipotizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per accogliere un numero più vasto di Paesi.

La flotta delle Ong sfrutta gli effetti della guerra: gli affaristi dell'immigrazione

Nel frattempo la Polonia farà tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a diventare un membro dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, parlando oggi alla Verkhovna Rada, il Parlamento dell’Ucraina.

"Grave errore degli ucraini". Azovstal, Quirico inchioda il presidente Zelensky

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.