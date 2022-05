Mezz'ora in Più, l'ex comandante Wagner Gabidullin rivela: “La guerra un errore tragico, soluzione militare impossibile”

22 maggio 2022 a

a

a

“Per la guerra in Ucraina una soluzione militare non è più possibile”. Ad affermarlo senza timore di essere smentito è l’ex comandante dell’organizzazione paramilitare russa Gruppo Wagner, Marat Gabidullin, ospite dell’edizione del 22 maggio di Mezz’ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. L’ex miliziano spiega perché per la Russia si sta mettendo male: “Mosca è ormai dentro questa guerra e si stanno esaurendo le risorse e il potenziale militare della Russia, per questo l’inizio questa guerra è stato un errore tragico. Diventato poi un crimine contro il popolo ucraino e il popolo russo. Non ci sarà soluzione militare. Questa guerra si protrarrà per tanti mesi, tanto tempo, la Russia diventerà sempre più debole e non sarà più in grado di difendersi dalle minacce, come quelle che arrivano dal Sud, come ad esempio dall’Afghanistan”.

Ucraina, 6mila mercenari Wagner al fianco dei russi: la mossa di Putin per chiudere la guerra

Gabidullin è molto critico nei confronti della guerra scatenata dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina: “Io - prosegue il militare - ho scritto un libro per dire ai russi che ci sono queste strutture come la Brigata Wagner e che la Russia utilizza molto queste strutture e lo fa in maniera molto dubbia sul piano militare. In Occidente non è così”.

"Soluzione militare non è più possibile, si sta esaurendo potenziale militare della Russia, questa guerra è stato un errore tragico. La Russia diventerà sempre più debole" Marat Gabidullin, ex comandante Wagner #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/0vVhy9lK1d — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 22, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.