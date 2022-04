Ucraina, schierati i mercenari della Pmc Wagner: 6mila uomini nel Donbass. La mossa di Putin per chiudere la guerra

07 aprile 2022 a

a

a

I mercenari Wagner su campo di battaglia in Ucraina. Arrivano le prime prove dell'uso della "compagnia privata militare" Pmc Wagner in supporto alle forze armate russe. Sta rimbalzando sul web una foto scattata in Donbass, a Donetsk, che mostra un militare con fucile Kalashnikov Ak47 e mimetica con il logo col teschio che dimostra che, come si era detto dopo le prime perdite delle forze armate di Vladimir Putin nella guerra in Ucraina, le forze speciali private sono a tutti gli effetti coinvolte nel conflitto. Questi mercenari, scrive il Giornale, sarebbero stati incaricati anche di uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, anche se per il momento il leader del Paese è sfuggito alla caccia all'uomo.

Borgonovo rilancia i sospetti su Bucha e Minzolini sbotta: "Non è una fiction"

Secondo le ultime informazioni la Pmc Wagner, che prende il suo nome dal compositore tedesco, si sta dirigendo verso il Donbass, nell’est del Paese, il primo obiettivo dei russi dopo che la presa di Kiev è sfumata. di parla di almeno 6mila uomini, mille dei quali già attivi proprio nel Donbass. Secondo analisti ed esperti dentro ci sono ex paracadutisti, fanti di marina, commandos delle forze armate e dei servizi segreti. Combattenti esperti che servono a Putin per innalzare il grado di expertise delle forze in campo in Ucraina, molte delle quali composte da giovani militari di leva. Le nazionalità sono le più varie: Serbia, Moldavia, Kazakistan, Armenia, Ungheria, Slovacchia, Montenegro Macedonia ma tra gli arruolati ci sarebbero anche soldati provenienti dalla Legione straniera francese.

"Restano pochi giorni". Zelensky, la rivelazione dei servizi segreti americani sulla strategia russa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.