Putin chiude i rubinetti a chi non paga in rubli. Interrotta la fornitura di gas alla Finlandia

Vladimir Putin ha chiuso il rubinetto. "Interrotte le importazioni di gas naturale dalla Russia" alla Finlandia, comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui "sono state interrotte le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum". A partire da sabato 21 maggio "durante l’imminente stagione estiva, Gasum fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector"

Il blocco della fornitura è stato deciso dopo che il paese nordico ha rifiutato di pagare in rubli Gazprom. Dopo l’interruzione della fornitura di gas naturale dalla Russia, avvenuta questa mattina, Gasum fornirà i propri clienti tramite altre fonti di approvvigionamento. La maggior parte del gas utilizzato in Finlandia proviene dalla Russia, ma rappresenta comunque solo il 5% del consumo energetico annuo della nazione. Una fonte sarà il gasdotto Balticconnector, l’impianto collega il Paese scandinavo alla vicina rete del gas dell’Estonia. Inoltre la Finlandia nei giorni scorsi ha dichiarato di aver accettato di noleggiare una nave di stoccaggio e rigassificazione da una società con sede negli Stati Uniti per aiutare a sostituire le forniture russe, a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

