Tagadà, Alberto Negri e la verità sulla Finlandia nella Nato: "Può colpire la Russia". La minaccia dei missili nucleari

“Se la Finlandia entra nella Nato…”. Alberto Negri, inviato speciale e saggista, durante la diretta della trasmissione Tagadà, venerdì 20 maggio su LA7, ha esaminato alcuni aspetti dell’attuale guerra in Ucraina. Sulla scorta delle immagini dei bunker finlandesi, si è chiesto retoricamente cosa si intende per “bisogna sconfiggere Putin” pronunciata da USA, Gran Bretagna e Europa: “Esattamente cosa significa? Minacciarlo finché non si ritira? Destabilizzare il suo regime? Secondo gli esperti questo potrebbe portare all’utilizzo di armi nucleari tattiche. Ma oggi, il problema vero della Finlandia è un altro se entra nella Nato”.

Quale? Ebbene il nodo, secondo Negri, è l’eventuale collocazione di missili sul suo territorio. Il governo finnico ha già fatto sapere che l’ingresso nell’Alleanza Atlantica non comporterà l’installazione di armi atomiche a lunga gittata, ma il giornalista ha osservato: “Per farvi capire la dimensione del problema: se metto un missile nucleare in Finlandia può colpire Mosca in 4-5 minuti al massimo”.

Nel frattempo, la Russia ha già adottato le prime ritorsioni: da domani mattina alle 7 stop all’esportazioni di gas naturale al paese confinante per decisione di Gazprom. Al momento la Turchia è ferma sul no (negoziabile a suon di dollari) a Finlandia e Svezia nella Nato.

