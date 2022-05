Ucraina, il video del vice comandante di Azov smentisce la resa. Palamar: "Sono ancora qui"

19 maggio 2022 a

Il vice comandante del battaglione Azov Svyatoslav "Kalina" Palamar si è arreso. Ad affermarlo era stato il quotidiano russo Komsomolskaya Pravda, secondo cui ieri verso le 21 Palamar era uscito dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Poi qualche ora più tardi il video del vice comandante del reggimento Azov e la smentita.

Nel filmato dichiara di essere sul territorio dell'acciaieria Azovstal, così come altri vertici del battaglione. Parlando a Ukrainska Pravda, ha detto: "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il comando siamo sul territorio della centrale Azovstal. C'è un'operazione in corso, i dettagli della quale non annuncerò. Grazie a tutti nel mondo, grazie Ucraina. Ci vediamo".

