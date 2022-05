Kim prepara il missile per la visita di Biden. Ecco il piano della Corea del Sud

18 maggio 2022 a

La Corea del Sud avverte che è pronto un «piano B» se la Corea del Nord dovesse lanciare missili balistici intercontinentali nel prossimo fine settimana, quando sarà in visita nel Paese il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Al momento, Seul giudica «relativamente bassa» la possibilità che il regime di Kim Jong-un possa effettuare un test nucleare in quei giorni, mentre «i preparativi per il lancio di un missile balistico intercontinentale appaiono imminenti», ha dichiarato il vice capo dell’Ufficio di Sicurezza Nazionale sud-coreano, Kim Tae-hyo.

«Nell’evento di una provocazione nord-coreana, grande o piccola, durante i tre giorni di summit», ha scandito il funzionario di Seul citato dall’agenzia Yonhap, «abbiamo preparato un piano B in modo che i leader di Corea del Sud e Stati Uniti entrino immediatamente nei sistemi di comando e di controllo della postura combinata di Difesa, anche nel caso richieda un cambio di programma».

La Corea del Nord, oggi alle prese con un’ondata di contagi da Covid-19, ha effettuato finora sedici test missilistici dall’inizio dell’anno, di cui almeno uno riguardava un missile balistico intercontinentale (Icbm). La Corea del Sud sarà la prima tappa della missione asiatica di

Biden: il 21 maggio prossimo avrà un summit con il suo omologo sud-coreano, Yoon Suk-yeol, insediatosi il 10 maggio scorso, mentre sarà in Giappone dal 22 al 24 maggio.

