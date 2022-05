Gli Usa storcono la bocca e vogliono un'Europa più debole. Piero Sansonetti a Stasera Italia: “Rotta di collisione”

17 maggio 2022 a

Piero Sansonetti ci tiene a sottolineare la differenza di interessi sul fronte occidentale sulla gestione della guerra in Ucraina. Il direttore de Il Riformista è ospite di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, in occasione dell’edizione del 17 maggio e dallo studio di Mediaset manda un avvertimento all’Italia e agli altri paesi europei: “Rafforzare la Nato non vuol dire rafforzare l’Unione europea, rafforzare l’Unione europea può essere in contrasto con il rafforzamento della Nato. Non camminano parallele le due cose, non è affatto detto che non siano addirittura in rotta di collisione dei due percorsi, non è che l'America sia felice di un’Europa più forte di quanto non sia adesso, forse la vorrebbe anche più debole. Silvio Berlusconi ha parlato dell’esercito comune europeo e sicuramente gli Stati Uniti aborrano questa idea e questa ipotesi. Attenzione - evidenzia Sansonetti - perché in Italia ci sono molte fibrillazioni, Berlusconi ieri sera ha fatto dichiarazioni abbastanza sorprendenti attaccando Joe Biden, Jens Stoltenberg e sostenendo posizioni contrarie al mandare le armi”.

