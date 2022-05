Augusto Minzolini sconsolato a Stasera Italia: “Strada per la pace in salita”. Il negoziato impossibile

17 maggio 2022 a

a

a

Per Augusto Minzolini diventa difficile immaginare un negoziato tra Ucraina e Russia alle attuali condizioni della guerra. Il direttore de Il Giornale è ospite dell’edizione del 17 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, e analizza lo scenario del conflitto: “Nella trattativa per l’acciaieria si pensava che questo passaggio poteva essere l’inizio di una trattativa di pace. Probabilmente lo sarà pure, ma oggi Mosca e Kiev hanno affermato che non c’è nessun negoziato. Dirò di più che ci sono dichiarazioni di alcuni esponenti della Duma che dicono che sono dei prigionieri, dei terroristi e che bisognerebbe intervenire con la pena di morte. Questa è l’atmosfera che c’è, noi dobbiamo tentare di agire per aprire un varco, ma fino ad ora il varco non c’è. Purtroppo siamo in una situazione in cui Vladimir Putin non può ammettere di aver perso, ci sono già i colonnelli che lo criticano nella tv russa. Dall’altra parte gli ucraini hanno iniziato a pensare di potercela fare. Fino a che - conclude Minzolini - questi due elementi non trovano un punto di equilibrio diventa molto difficile immaginare un negoziato, la realtà cruda è questa”.

"Da un lato Putin non può ammettere di aver perso, dall'altro gli ucraini hanno cominciato a pensare di potercela fare"



Per @AugustoMinzolin, così diventa difficile immaginare un negoziato #StaseraItalia pic.twitter.com/Qf2OsWVNGa — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 17, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.