Guerra in Ucraina, scatta la tregua all'Azovstal. Corridoio umanitario per evacuare i soldati

È stata concordata una tregua dei combattimenti attorno ad Azovstal, le acciaierie di Mariupol, per poter far uscire dalla struttura i militari ucraini feriti e rimasti intrappolati nei sotterranei; feriti che saranno trasportati attraverso un corridoio umanitario in una struttura sanitaria nella Repubblica popolare di Donetsk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca.

«È in vigore attualmente un regime di tregua (delle armi) ed è stato aperto un corridoio umanitario fino alle strutture sanitarie di Novoazovsk», nel territorio controllato dalle forze russe e filorusse, ha precisato il ministero in un breve comunicato.

