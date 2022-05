L'Aria che Tira, la verità dell'ambasciatore Nelli Feroci: né Vladimir Putin né Volodymyr Zelensky vogliono il cessate il fuoco

16 maggio 2022 a

Ferdinando Nelli Feroci, direttore dello IAI ed ex rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, è ospite nel corso della puntata del 16 maggio de L’Aria che Tira, il talk show del mattino di La7 condotto da Myrta Merlino e approfondisce i prossimi passi verso una pace tra Russia ed Ucraina. Il numero uno dell’Istituto Affari Internazionali risponde alla domanda della padrona di casa sulla strada per arrivare il cessate il fuoco: “La vice-presidente Ucraina ha detto chiaramente che a Kiev non sono pronti ad un cessate il fuoco e il motivo è abbastanza comprensibile. L’Ucraina sta resistendo abbastanza bene e addirittura a nord del Donbass, attorno alla città di Kharkiv, sta recuperando territorio da cui i russi si stanno ritirando. In questo momento temo che, per motivi diversi, né Vladimir Putin né Volodymyr Zelensky siano pronti ad accettare un cessate il fuoco. Putin deve consolidare, se non addirittura espandere, l’occupazione sul terreno. Zelensky sta avendo successi e deve cercare di recuperare territori occupati dai russi. Questa mi sembra la situazione sul terreno”.

“Nel lungo-medio termine è ovvio che gli ucraini - prosegue l’ambasciatore Nelli Feroci - hanno interesse ad un cessate il fuoco, ma in questo momento stanno consolidando una difesa che è molto efficace e dà risultati”. Anche la Merlino interpreta gli ultimi messaggi arrivati dai russi e non pensa che sia vicina una fine delle ostilità, individuando l’acciaieria Azovstal come merce di scambio tra i due paesi.

