Eurovision Song Contest, Zelensky dà appuntamento a Mariupol nel 2023

15 maggio 2022 a

a

a

«Faremo del nostro meglio» per ospitare l’Eurovision nella città portuale di Mariupol, pesantemente coinvolta dal conflitto attualmente in corso con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram dopo il trionfo della Kalush Orchestra all’Eurovision di Torino. «Grazie per la vittoria, alla Kalush Orchestra e a tutti coloro che hanno votato per noi», ha aggiunto.

Vince la Kalush Orchestra, l'Ucraina trionfa con Stefania

Nel frattempo i componenti della Kalush Orchestra assicurano di non aver ancora parlato col presidente ucraino. «Non ho ancora avuto modo di parlare con Zelensky, lui è molto impegnato, ha altre cose importanti da fare». Lo ha detto Oleh Psjuk, il cantante della Kalush Orchestra, in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest a Torino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.