Luigi Di Maio relegato di lato e in seconda fila. Ecco la foto di gruppo dei ministri degli Esteri

15 maggio 2022 a

a

a

È finito il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato che si è tenuto a Berlino. Come da tradizione, il vertice si è concluso con la classica foto di rito. La disposizione non è mai casuale ed è volta a rappresentare il "peso" dei vari Stati sullo scenario internazionale. I ministri dei Paesi con maggiore importanza in prima fila, gli altri dietro. L'Italia, con il ministro Luigi Di Maio, è finita in seconda fila defilata a destra. Il ministro del M5s si è ritrovato accanto alla 34enne islandese Thordis Kolbrun R. Gylfadottir e dietro al turco Mevlut Cavusoglu e allo spagnolo José Manuel Albares che si trovano appunto in prima fila. Al loro fianco l'inglese Liz Truss, il segretario di Stato americano Antony Blinken, il vicesegretario della Nato Mircea Geoana, e l'ospite di casa, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. In prima fila c'è anche la canadese Melanie Joly.

"Non possono entrare". Perché la Turchia boccia Svezia e Finlandia. Salta tutto

Il segretario di Stato Usa al termine del vertice, a proposito dell’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, ha spiegato che "c’è un sostegno quasi generale molto forte e gli Stati Uniti sosterranno fortemente la domanda di adesione di Finlandia e Svezia. Sono molto fiducioso che raggiungeremo un consenso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.