Stasera Italia, Paolo Liguori scuote tutti: “L'Europa parla due lingue diverse”. Gli schieramenti in guerra

12 maggio 2022 a

a

a

“Ma questo fronte europeo parla la lingua di Emmanuel Macron o di Joe Biden, Mario Draghi e Volodymyr Zelensky?”. A porsi l’interrogativo è Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ospite della puntata del 12 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Il giornalista argomenta così le sue perplessità sulla gestione dell’Occidente del conflitto tra Ucraina e Russia: “Draghi è tornato e ha detto che si farà la pace secondo le regole che vuole l’Ucraina. Macron invece ha detto che non bisogna umiliare Putin. Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo in Italia che Draghi è il capofila del fronte europeo, l’ha proposto anche Matteo Salvini. Questi due schieramenti parlano due lingue diverse. Se non bisogna umiliare la Russia non si può essere trionfalisti a dire mettiamo le armi della Nato anche in Finlandia dopo averlo fatto in Ucraina. Praticamente questa scelta non ha nessun effetto bellico, ma solo psicologico. Indubbiamente raggiunge il suo effetto, visto che quegli altri dicono che gli siamo arrivati alla gola e quindi possono usare le bombe nucleari. Questa iperbole e questa barbarie deve finire, bisogna - conclude Liguori - parlare una lingua di trattative, di pace”.

"Ma questo fronte europeo parla la lingua di Macron o di Biden e Draghi?"



Se lo chiede @paolotgcom a #StaseraItalia pic.twitter.com/cuhuB53xHs — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 12, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.