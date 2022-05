Stasera Italia, Anna Maria Bernini chiede un cambio di passo all'Europa: più autonomia e soldi ai cittadini

12 maggio 2022 a

a

a

Anna Maria Bernini, senatrice e capogruppo di Forza Italia, partecipa in collegamento alla puntata del 12 maggio di Stasera Italia, il programma tv di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. I temi affrontati dall’esponente azzurra sono ovviamente legati alla guerra tra Russia ed Ucraina: “Più ancora dei fatti a volte contano le dichiarazioni. È ovvio che l’effetto Finlandia si un’eterogenesi dei fini provocata da Vladimir Putin, perché fino a pochi mesi fa solo il 20% dei finlandesi pensava di entrare nella Nato ed adesso siamo arrivati tra discussioni nel Parlamento e nel paese a quasi il 70%. È chiaro che sono preoccupata, dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, condivido il ragionamento di chi dice di valutare con molta attenzione quello che si sta facendo e gli schieramenti che si assumono”.

Labate critica le spinte anti-Draghi di Conte ed esulta per il colpo di fortuna emergenziale

“Io credo - prosegue ancora Bernini - che Mario Draghi in questa fase abbia fatto una scelta coerente con il suo programma di governo. Draghi è venuto in Parlamento da noi a dire sarò europeista ed atlantista e questo sta continuando a fare. È anche vero che l’Europa non può essere solo atlantista, deve essere autonoma, prendere una posizione, deve dimostrare di esistere e deve svolgere una funzione politica che ha fatto fatica a svolgere fino ad ora. Soprattutto - il monito della capogruppo di Forza Italia - deve dare soldi ai cittadini europei che stanno subendo questa guerra”.

"L'Europa non può essere solo atlantista, deve essere autonoma e prendere una posizione"



L'opinione di @BerniniAM a #StaseraItalia pic.twitter.com/SBA17esnmv — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 12, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.