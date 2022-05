Donatella Di Cesare scatenata contro la Nato: “Adesione di Svezia e Finlandia è un atto di guerra”

12 maggio 2022 a

a

a

Donatella Di Cesare, professoressa di filosofia teoretica dell’Università La Sapienza, ha scatenato nuovamente la polemica social per un suo messaggio su Twitter in merito all’ufficialità che la Finlandia e la Svezia sono pronte a fare la richiesta per l’adesione alla Nato: “L’intempestiva annessione di Svezia e Finlandia alla Nato sarebbe una escalation ulteriore, una sfida alla Federazione Russa, un atto di guerra mentre si finge di parlare di pace. Prima delle paure di svedesi e finlandesi c’è l’esigenza di una coabitazione dei popoli europei”.

L’intempestiva annessione di Svezia e Finlandia alla NATO sarebbe una escalation ulteriore, una sfida alla Federazione Russa, un atto di guerra mentre si finge di parlare di pace. Prima delle paure di svedesi e finlandesi c’è l’esigenza di una coabitazione dei popoli europei. — Donatella Di Cesare (@DiDonadice) May 12, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.